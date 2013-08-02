АМКУ выявил картельный сговор на рынке розничной торговли

Антимонопольный комитет Украины выявил признаки картельного сговора на рынке розничной торговли, участниками которого стали крупнейшие торговые сети, работающие в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

Кузьмин не назвал торговые сети, сославшись на конфиденциальность данных расследования. Однако сообщил, что причиной расследования стал факт завышения цен на социально значимые товары в среднем на 20-30%.

«Повышение цен на 20-30 процентов на социально значимые продукты: молоко хлеб», - сообщил Кузьмин.

Он также обратил внимание, что результаты расследования будут обнародованы осенью.

«Буквально осенью уже, очевидно, будет принято решение. Они (торговые сети, подозреваемые в картельном сговоре – УНИАН) о нашем расследовании знают, готовят контраргументы. Но, тем не менее, мы рассчитываем закончить дело осенью. Будем приучать их к соблюдению закона», - сказал Кузьмин.

Он подчеркнул, что нынешний контраргумент сетей о своей невиновности - неприемлем. «Они говорят, что цена зависит от производителей и поставщиков. И именно они формируют цену для потребителя. Это ошибочный аргумент», - отметил Кузьмин.

Он также не исключил, что объем штрафов, которые будут наложены на торговые сети по итогам расследования, составит до 10% от объема торгового оборота. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать снижения цен Кузьмин сказал: «Надеюсь, что да».

Как сообщал УНИАН, в 2013 году АМКУ определил наиболее важными для изучения рынки розничной торговли, реализацию лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг.

В первом квартале 2013 года оборот розничной торговли в Украине против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн.