Москва . В России выявлены новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

«Вспышки АЧС выявлены на территории Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской областей», - говорится в сообщении.

В настоящее время государственными ветеринарными службами указанных субъектов Российской Федерации проводятся мероприятия в соответствии с инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации АЧС.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано более 55 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.