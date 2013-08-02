Претензии Беларуси к качеству вин Inkerman необоснованные - «Укрвинпром»

Украинская корпорация по виноградарству и виноделию «Укрвинпром» считает необоснованными претензии Министерства торговли Беларуси к качеству украинских вин Инкерманского завода марочных вин, сообщила пресс-служба корпорации.

«До сегодняшнего дня претензий к качеству выпускаемых как ординарных, так и марочных вин предприятие не имело. Поэтому такая негативная оценка органолептических качеств инкерманского вина, произведенного одним из ведущих винодельческих предприятий Украины, тем более от представителей страны, не имеющей собственных виноградников и вообще винодельческой отрасли как таковой, вызывает удивление, а содержание публикаций в интернете наводит на мысль об их заказном характере», - цитирует пресс-служба генерального директора корпорации Владимира Кучеренко.

В «Укрвинпроме» отметили, что продукция Инкерманского завода марочных вин постоянно участвует в закрытых дегустациях центральной отраслевой комиссии «Укрвинпрома» и получает неизменно высокие оценки.

Как сообщал УНИАН, Министерство торговли Республики Беларусь 1 августа отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям. Претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года.

При этом в Inkerman International сообщили, что компания не получала от Министерства торговли Беларуси официального уведомления о запрете поставок ее вин в страну.

Справка УНИАН. Группа компаний «Inkerman International» – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – Инкерманский завод марочных вин – специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

Беларусь как торговый партнер Украины по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.