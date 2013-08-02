Россия будет усиливать ограничение импорта из Украины – Данилишин

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин прогнозирует, что Россия и страны Таможенного союза, несмотря на действие соглашения о зоне свободной торговли СНГ, по мере приближения даты возможного подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ноябрь 2013 г.) будут активизировать усилия по ограничению украинского импорта.

Об этом он заявил в комментарии, размещенном в социальной сети Фейсбук.

«Реакция России и других стран Таможенного союза на отдельные виды украинской продукции, экспортируемой в эти страны, является не чем иным, как стремлением показать свое превосходство в торгово-экономической политике и каким-либо образом втянуть Украину в Таможенный союз. На мой взгляд, по мере приближения даты подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом такие действия со стороны России и других стран будут только усиливаться”, - считает Данилишин.

По его мнению, на сегодняшний день принцип свободной торговли СНГ в отношениях Украины и стран Таможенного союза не соблюдается.

«Как видим, это только декларации. Свободная торговля - это доверие и цивилизованные способы ведения дел. К большому сожалению, у участников ЗСТ СНГ степень доверия друг к другу очень мала, большое стремление видеть вассала, конкурента, но не партнера. Мы еще не научились вести честный равноправный диалог», - отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия предприняла ряд мер по ограничению импорта из Украины, в частности, они коснулись ввоза автомобилей, кондитерской продукции, металлопродукции.