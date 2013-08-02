Беларусь начала проверку продукции Roshen

Минск. Таможня Беларуси приняла меры по недопущению ввоза на территорию России через пункты пропуска на белорусском участке таможенной границы Таможенного союза и реэкспорта с территории Республики Беларусь кондитерских изделий, произведенных украинской кондитерской фабрике Roshen.

Как передает корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Игорь Гаевский.

«Во вторник, с момента, когда появилась информация о запрещении ввоза продукции «Рошен» в Россию, мы направили письмо в таможенные органы Беларуси о запрете ее транзита через нашу территорию в направлении России», - отметил он.

Также Гаевский сообщил, что специалисты органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в рамках проведения проверок объектов торговли осуществляют отбор проб указанной продукции для лабораторных исследований на соответствие требованиям законодательства Таможенного союз.

По словам главного санитарного врача страны, в случае выявления несоответствия кондитерских изделий украинского производства установленным требованиям безопасности будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Казахстан заявил о намерении проверить продукцию кондитерской корпорации Roshen.