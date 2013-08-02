Положительное сальдо внешней торговли агропродукцией может вырасти до 11 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли продукцией агропромышленного комплекса, благодаря расширению рынков сбыта, в 2013 году может вырасти по сравнению с 2012 годом на 6,8% - до 11 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

«В общем экспорте отечественной продукции аграрная составляет 23%. И в этом году внешнеторговое сальдо продукции АПК вырастет минимум до 11 миллиардов долларов. Это позволит аграрному сектору закрепить свои позиции в тройке отраслей отечественной экономики, которые имеют положительное сальдо», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году. При этом рост валового производства сельхозпродукции в 2013 году прогнозируется на уровне 8%.

Министерство также прогнозирует в 2013 году рекордный для страны урожай на уровне 57,1 млн тонн, а также рекордный экспорт зерновых – 28 млн тонн.