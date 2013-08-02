«Киевхлеб» обеспокоен намерением городских властей построить новый хлебозавод

Один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» обеспокоен планами городских властей по строительству в столице нового хлебозавода.

Об этом говорится в обращении предприятия к профильному объединению «Укрхлебпром», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, «Киевхлеб» также обеспокоен невозможностью получения разрешения на установку фирменных киосков.

В компании указывают на то, что существующие хлебопекарские компании Киева вдвое покрывают потребность локального рынка, поэтому экономическую обоснованность строительства нового хлебозавода необходимо изучить.

Как сообщал УНИАН, в начале июля глава Киевской городской администрации Александр Попов заявил о намерениях построить новый хлебокомбинат в Деснянском районе Киева.

В мае 2013 года руководство ПАО «Киевхлеб» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12». 12 июня утром возле Кабмина работницы хлебокомбината №12 объявили бессрочную акцию протеста - голодовку. Они заявили, что предприятие преднамеренно доводят до банкротства и будет уволено 426 работников.

Справка УНИАН. Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.

Продукция компании на рынке представлена под торговыми марками «Киевхлеб», «БКК», «Марсель», «Горячая штучка».