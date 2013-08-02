Инкерманский завод проверит качество своих вин в Беларуси

Инкерманский завод марочных вин, входящий в состав группы Inkerman International, проведет проверку качества продукции после введения Беларусью запрета на поставку вина, произведенного заводом, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, представители завода планируют в ближайшее время выехать в Беларусь для выяснения ситуации.

При этом в компании подчеркнули, что как такового запрета на поставку винодельческой продукции производства Инкерманского завода марочных вин на территорию Беларуси нет. Страна лишила сертификата только одну из четырех позиций вин, поставляемых Inkerman International в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, Министерство торговли Республики Беларусь 1 августа отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям. Претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года.

Справка УНИАН. Группа компаний Inkerman International – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.