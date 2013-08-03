Таджикистан проверит продукцию фабрики Roshen

Таджикистан намерен провести проверку изделий фабрики Roshen, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра республиканской санитарно-эпидемиологической службы.

"Санитарной службе стало известно о введении запрета на ввоз конфет Roshen в Россию, и наша служба также намерена провести проверку их продукции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка будет проведена Санитарно-эпидемиологической службой совместно с агентством "Таджикстандарт" и министерством энергетики и промышленности. По данным "Таджикстандарта", продукция Roshen занимает около 25% рынка сладостей в стране.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. Повторные экспертизы продукции, проведенные 30 июля, только подтвердили опасения Роспотребнадзора.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора о срочной встрече для решения вопроса о запрете ввоза продукции компании Roshen в Россию.