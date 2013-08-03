ВТО поддержала США в споре с Китаем по поводу импорта курятины

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала США в связи с иском к Китаю по поводу установления несправедливых тарифов на импорт курятины. Об этом сообщили сегодня в Вашингтоне американские министры торговли и сельского хозяйства - Пенни Прицкер и Том Вилсак, а также представитель США на торговых переговорах Майкл Фроман, передает ИТАР-ТАСС.

Решение ВТО - поддержать иск "четко показывает, что администрация США может бороться и побеждать в процессах, отражающих интересы американских фермеров, компаний и работников", в соответствии с международными торговыми соглашениями, отметил Фроман.

Вилсак, в свою очередь, напомнил, что в 2012 году США направили в Китай сельхозпродукции на сумму более чем в 23 млрд долларов. "Однако введенные Пекином запретительные пошлины на поставки бройлеров привели к резкому снижению экспорта", - подчеркнул министр сельского хозяйства. Теперь же, по его словам, появилась надежда на восстановление объемов.

Согласно информации представителя США на торговых переговорах, "в сентябре 2009 года министерство торговли Китая инициировало расследование в отношении поставок бройлеров из США". По его итогам в 2010 году для американских компаний, поставлявших данную продукцию в Китай, были существенно повышены антидемпинговые и компенсационные пошлины. Годом позднее США опротестовали данный шаг в ВТО.

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