Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем 22-27° тепла

Завтра, 4 августа, на территории Украины будет облачная погода без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь на Левобережье страны и в Крыму ожидается небольшой, на востоке умеренный кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах град.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-23°; днем 22-27°, на Закарпатье до 32°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.

Сегодня, 3 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в районе Одессы 19°, в районе Евпатории 18°; в Днепре возле Киева - 22°.