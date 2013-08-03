Компания Fonterra обнаружила в молочной продукции возбудитель ботулизма

Крупнейший экспортер молочных продуктов из Новой Зеландии обнаружил штамм бактерии-возбудителя ботулизма в компоненте детских молочных смесей, спортивных напитков и еще нескольких видов своей продукции, передает Русская служба Би-би-си.

Компания Fonterra объявила об отзыве до 1000 тонн молочных продуктов, экспортировавшихся в семь стран: Китай, Австралию, Таиланд, Малайзию, Вьетнам и Саудовскую Аравию.

В субботу новозеландское министерство первичной индустрии подтвердило, что опасные примеси могли попасть в детские молочные смеси, спортивные напитки, белковые коктейли и другие продукты.

Возбудитель ботулизма был выявлен в трех партиях белков молочной сыворотки, произведенных Fonterra и использовавшихся в молочных смесях Nutricia Karicare для детей возраста от шести месяцев до года, говорится Нажать в заявлении компании.

Как уточняет производитель, токсичные примеси попали в партию производных молочной сыворотки в мае 2012, причиной явилась загрязнение трубы на предприятии в Вайкато.

Вместе с тем Fonterra – четвертый по выручке производитель молочных продуктов в мире – обратилась к своим партнерам с просьбой срочно проверить, кому они перепродавали закупленные у нее продукты.

Молочные продукты – главная статья экспорта Новой Зеландии; до 95% молока, производимого в стране, поставляется в другие страны.

Fonterra поставляет большие объемы компонентов молочных смесей в Китай.