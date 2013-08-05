Польская оппозиция обвиняет Украину в обвале цен на рапс

Варшава. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS) Ярослав Качинский заявляет о необходимости прояснить ситуацию с поставками рапса из Украины, который якобы привел к падению цен на эту продукцию в Польше и наносит ущерб польским сельхозпроизводителям.

Об этом сообщает украинская служба Польского радио (Polskie Radio), отмечая, что польские производители рапса сегодня планируют возобновить свои протесты против очень низких цен на их продукцию.

PR отмечает, что Качинский обвиняет правительство Польши в том, что оно не интересуется этими проблемами и не пытается помочь польским производителям.

«Я вам напомню о событиях 2008 года, когда именно импорт из Украины привел к резкому снижению цен и кто-то на этом позже заработал. И вопрос, кто на этом зарабатывает, это вопрос, который нужно задавать, он должен заинтересовать СМИ, это нужно выяснять», – заявил политик.

По его мнению, в деле могут быть замешаны представители Польской селянской партии (PSL), которая входит в правительственную коалицию с партией власти "Гражданская платформа" (РО).

В то же время Gazeta Wyborcza отмечает, что цены на рапс в Польше снизились из-за снижения цен на мировых рынках.

"В прошлом году польские производители выиграли на глобализации - при стоимости производства тонны рапса в 285-330 евро за тонну продавали его за 500 евро. В этом году цена на рынке в Париже упала с 520 до 375 евро", - отмечает газета.

Издание также отметило, что украинские производители поставляют рапс, главным образом, через порт из Одессы в Роттердам и Росток, а не в Польшу.

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