Новая Зеландия отзывает продукцию крупной молочной компании Fonterra

Власти Новой Зеландии объявили от отзыве некоторых видов молочной продукции компании Fonterra, после того как экспертиза показала, что в некоторых компонентах молочных смесей содержится бактерия, вызывающая ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы.

Как передает русская служба Би-Би-Си, всего будет отозвано около 1000 тонн молочных продуктов из семи стран, в том числе из Китая, Австралии и Таиланда.

Опасным признан протеиновый концентрат, который используется при изготовлении детского питания, спортивных напитков и других молочных продуктов.

Fonterra - четвертая в списке крупнейших молочных компаний мира, ее ежегодный оборот составляет около 16 млрд долларов.

Новозеландская молочная промышленность является основой экономики страны и обеспечивает 95% всего экспорта.