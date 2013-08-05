Агрокомбинат «Калита» сменил главу и членов правления

Наблюдательный совет агрокомбината «Калита» (Киевская обл.), одного из крупнейших отечественных свиноводческих хозяйств, уволил с поста генерального директора предприятия Вячеслава Люстерника, назначив на эту должность Александра Смияна, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, до нового назначения Смиян числился безработным.

Кроме того, набсовет «Калиты» принял решение об увольнении первого заместителя предправления Владимира Божко, а также членов правления Татьяны Плющ, Александра Выдайко и Зои Лапикиной. Новыми членами правления предприятия назначены Петр Гнедой, ранее занимавшийся частным предпринимательством, Евгений Суворов, до этого работавшего генеральным директором компании «Дилайт Украина», а также Виктор Шкрабацкий, занимавшего должность главного инженера «Калиты», и Владимир Донец, который ранее работал директором по производству «Калиты».

Как сообщал УНИАН, в мае в СМИ появилась информация о том, что датский животноводческий холдинг Axzon планирует приобрести агрокомбинат «Калита». Но уже в августе издание «Форбс Украина» сообщило о том, что сделка затягивается и может не состояться из-за сложной структуры собственников «Калиты», в частности, большого количества миноритариев.

Справка УНИАН. Агрокомбинат “Калита” (Киевская обл.) входит в состав "Смарт-холдинга" – одной из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.