Переговоры о возвращении продукции Roshen в Россию не начаты – источник

Москва . Переговоры о возвращении продукции корпорации Roshen на российский рынок не начаты, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ источник, знакомый с ходом переговоров.

«На это время переговоры с представителями Роспотребнадзора не начаты. Сегодня в Москву должен прибыть первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, но все зависит от готовности российской стороны. Сейчас особого желания у российских коллег начать такие переговоры не наблюдается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что министерство имеет в своем распоряжении результаты экспертизы качества украинской кондитерской продукции, в частности, продукции корпорации Roshen, и рассчитывает, что переговоры с украинской стороной по поводу экспорта начнутся с понедельника.

«Я бы осторожно относился к этому вопросу, чтобы не навредить переговорному процессу. Со стороны производителей и независимой экспертизы результаты есть. У нас нет сомнений, что качество продукции удовлетворяет нормам и стандартам», - сказал министр.

«Если есть претензии у российской стороны, мы должны их получить. Насколько я знаю, Министерство экономического развития и торговли Украины уже создало рабочую группу и планирует уже с понедельника начать официальные переговоры», - сказал Присяжнюк.

Напомним, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор проинформировал Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставку ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, получив почти 413 млн дол. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составлял 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.