Nestlе сменил руководителя Nestlе Professional в Украине и Молдове

Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире компания Nestlе назначила Изабеллу Вайнерт новым руководителем подразделения Nestlе Professional в Украине и Молдове, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ранее Вайнерт занимала должность по маркетингу Nestlé Professional в Центральной и Восточной Европе.

В компании также отметили, что предшественница Вайнерт - Наталья Петрина продолжит карьеру в Швейцарии.

Справка УНИАН. Nestlе - крупнейший производитель продуктов питания в мире. Компании принадлежит 449 заводов в 83 странах. Годовой объем продаж Nestlе в мире достиг в 2012 году 92,2 млрд швейцарских франков. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlе владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlе начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFЕ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.