Казахстан не обнаружил бензапирен в продукции Roshen

Казахстанские санэпидемиологи не обнаружили бензапирен в продукции украинской кондитерской компании Roshen.

Об этом сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает РИА Новости.

В конце июля Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий компании Roshen, после того как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности. Продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen был обнаружен бензапирен (вещество первого класса опасности). В пятницу, 2 августа санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики.

"Мы провели исследование большого количества продукции. Смотрим в первую очередь бензапирен. Семь наименований исследовали, бензапирена нет", - заключил санврач.

По его информации, на рынке кондитерских изделий Казахстана продукция Roshen занимает 15-20%.

Бекшин пояснил, что по таможенному соглашению по санитарным мерам в случаях выявления несоответствующей, опасной продукции страна-участник Таможенного союза в течение 24 часов должна представить официальную информацию.

"Но, не дожидаясь такой информации, мы приступили к проверке в двух городах - Алматы и Астане, где больше всего этой продукции. Сейчас это исследование ведется. Мы обращались к официальным лицам Роспотребнадзора еще на прошлой неделе, но официального ответа еще не получили. Только при получении официального ответа мы можем вынести постановление о запрещении данной продукции", - сказал Бекшин.

Напомним, вслед за Россией и Казахстаном проверку продукции Roshen начали Беларусь и Таджикистан. Таджикистан не выявил никаких нарушений по качеству и безопасности данных кондитерских изделий.