Госпотребинспекция проверила 55,5 тонн кондитерских изделий

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты потребителей в первом полугодии 2013 года провела проверку 55,5 тонн отечественных кондитерских изделий на предмет соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства о защите прав потребителей, сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребинспекции.

«Безусловно, одним из основных направлений нашей работы является проверка качества пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке Украины, в том числе и кондитерских изделий», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе проверок было обнаружено ряд нарушений, в том числе отсутствие сопроводительных документов о качестве и безопасности товара, отсутствие информации о товаре, а также истечение его срока годности.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции кондитерской корпорации Roshen. Украина, в свою очередь, провела внутреннюю проверку и нарушений не выявила. Ряд других стран, в их числе Беларусь и Казахстан, также проводят проверки кондитерской продукции компании Roshen.

Справка УНИАН. В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-июне 2013 года выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 146 тыс. тонн. Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 3,1% - до 101 тыс. тонн.