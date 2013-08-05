«Хлеб Украины» в первом полугодии увеличил убыток в 3,5 раза

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» в первом полугодии 2013 года получил 87,6 млн грн чистого убытка, что в 3,5 раза больше, чем в январе-июне 2012 года, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия информации Накомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции компании и валовая прибыль за указанный период выросли на 16,7% - до 210 тыс. грн. При этом операционный убыток сократился на 23,3% – до 2,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Хлеб Украины» по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 24,9 млн грн с 2,8 млн грн за 2011 год.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.