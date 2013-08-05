В России на границе с Украиной - вспышка африканской чумы свиней

На территории Октябрьского района Ростовской области (Россия) зафиксирован случай смерти свиньи из-за африканской чумы свиней (АЧС), вследствие чего в районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте МЧС России по Ростовской области.

Согласно сообщению, в районе по предварительным данным, отчуждению подлежит 600 голов свиней.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, в России зафиксированы два новых очага АЧС - в Ярославской и Смоленской областях.

На прошлой неделе в России выявлены новые вспышки АЧС на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской. В целом, в России с начала года зафиксировано более 60 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.