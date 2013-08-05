«Укрлендфарминг» построит комбикормовый завод и элеватор за 150 млн долл.

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» заявил о намерениях до конца года начать строительство элеватора и комбикормового завода мощностью 400 тыс. тонн в городе Умань Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, стоимость этого проект составит около 150 млн долл. В июне 2014 года планируется завершить строительство. Также в планах холдинга на следующий год — развитие инфраструктуры и логистики, в частности, в Маньковськом районе области планируется построить мощный современный технопарк сельхозтехники, а еще - возвести свою портовую площадку на Черном море.

«Укрлендфарминг» уже имеет производственные мощности в Городыщенском и Черкасском районах Черкасской области. В частности, компания выращивает сельскохозяйственные культуры, производит сахар, выращивает крупный рогатый скот на мясо и молоко, а также занимается дистрибуцией сельскохозяйственного сырья.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам генерального директора и собственника компании Олега Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долл.