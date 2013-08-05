В Украине растет производство мяса

Производство мяса в Украине в 2013 году может составить 2,4 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

«До конца текущего года производство мяса в Украине достигнет 2,4 миллиона тонн. А это на 5,8% больше, чем в прошлом», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

При этом министр подтвердил прогноз потребления мяса на уровне 55,3 кг/год на душу населения, что на 1 кг больше, чем в 2012 году.

Как сообщил УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине (в убойном весе) в 2012 году составило 2,2 млн тонн, что на 3,1% больше, чем в 2011 году.