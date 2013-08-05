На Прикарпатье десятки людей отравились на свадьбе

По факту отравления людей на праздновании свадьбы в одном из ресторанов г. Тлумач Ивано-Франковской области начато уголовное производство.

Об этом сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Согласно данным прокуратуры, сегодня утром, 5 июля, в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу госпитализированы 33 человека с пищевым отравлением, в том числе два несовершеннолетних ребенка.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Тлумачского района.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в городе Тлумач Ивано-Франковской области во время празднования в ночь на 5 июля свадьбы в ресторане отравился 31 человек, в том числе двое детей. С пищевым отравлением они госпитализированы в областную инфекционную больницу.