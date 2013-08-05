В Лондоне съели первый в мире гамбургер из пробирки

В Лондоне съели гамбургер, который был приготовлен из синтетического мяса, сообщает Agence France-Presse. В искусственный фарш для улучшения вкуса были добавлены соль, яичный порошок, панировочные сухари, шафран и свекольный сок.

Необычное 140-граммовое угощение было представлено двум кулинарным экспертам в понедельник, 5 августа. Дегустаторами стали автор кулинарных книг из США Джош Шонвалд и исследователь гастрономии из Австрии Ханни Рутцлер. Описывая свои ощущения от вкуса бургера из искусственного мяса, Рутцлер призналась, что ожидала более нежной и сочной консистенции.

По ее словам, менее сочным мясо делает отсутствие жира. Шонвалд поддержал коллегу и признался, что и ему мясо «из пробирки» показалось не таким сочным, как обычное. Как он отметил, в целом ему понравился вкус гамбургера, но котлете недоставало специй, сообщает lenta.ru.

О том, что гамбургер из синтетического мяса будет представлен в британской столице, стало известно в конце июля. Тогда не сообщалось, кто именно получит возможность попробовать гамбургер и кто вложился в разработку синтетического мяса, на которую ушло более 300 тысяч евро.

5 августа было объявлено, что одни из спонсоров кулинарного изобретения был сооснователь Google Сергей Брин. По словам Брина, он всегда готов поддержать те технологии, которые помогают людям взглянуть на мир по-новому.

Разработчиком синтетического мяса является голландский ученый профессор университета Маастрихта Марк Пост. Он высказал мнение, что созданное им мясо через 10-20 лет станет доступным и заменит привычную мясную продукции. Ученый заявил, что мясо «из пробирки» поможет преодолеть продовольственный кризис.

Мясо для бургера было создано из стволовых клеток коровы.