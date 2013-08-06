Цена на кукурузу опустилась до минимума за 3 года

Цены на кукурузу достигли минимальных отметок почти за 3 года на фоне ожиданий хорошего урожая в США. Погодные условия оказались благоприятными, в связи с чем эксперты прогнозируют рекордный урожай.

В понедельник на электронных торгах фьючерс с поставкой в декабре обновил минимум с октября 2010 года. Цена составила 4,6125 долларов за бушель. США являются лидером по производству сельхозпродукции, и Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что урожай кукурузы вырастет на 29% и составит рекордные 13,95 млрд бушелей, сообщают Вести.ru.

Напомним, что в 2012 г. цены на кукурузу достигли максимальных отметок за всю историю, так как в США была зафиксирована самая серьезная за 50 лет засуха. В этом году стоит достаточно прохладная и в меру влажная погода, что и создает все условия для роста сельскохозяйственных культур.

В 2013 г. цены на продовольствие в целом показывают уверенную нисходящую динамику. В частности, недавно Всемирный банк опубликовал свой доклад, согласно которому мировые цены на продукты питания снизились на 2% за последние четыре месяца. Таким образом, было зафиксировано снижение на протяжении трех отчетных периодов.

Продовольственный индекс Всемирного банка за период с февраля по июнь зафиксировал снижение цен на пшеницу на 2%, сахара - на 6%, сои - на 11%.