Беларусь не будет запрещать продукцию Roshen

Беларусь не будет запрещать реализацию на территории республики продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, сообщил РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский.

Напомним, Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen, после того как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности. По данным Роспотребнадзора, продукция Roshen не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

"Проверка продолжается, но по результатам уже полученным мы не видим необходимости запрещать реализацию продукции Roshen", - сказал Гаевский.

"По всем нормам отклонений нет", - добавил он.

Тем не менее, Беларусь прекратила транзит через свою территорию продукции Roshen в Россию. "Во вторник - с момента, когда появилась информация о запрещении ввоза продукции Roshen в Россию, мы направили письмо в таможенные органы Беларуси о запрете ее транзита через нашу территорию в направлении России", - сообщил Гаевский.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

2 августа к проверке качества Roshen приступил и Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen не выявлно.

5 августа Казахстан заявил о том, что канцерогенов в продукции Roshen выявлено не было.

Также 5 августа министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков заявил, что качество кондитерских изделий украинской корпорации Roshen соответствует всем нормам, поэтому нет никаких причин для запрета поставок продукции компании в Молдову.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).

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