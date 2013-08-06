Число людей, отравившихся на свадьбе в Прикарпатье, выросло до 46 человек

Число людей, отравившихся в Прикарпатье на свадьбе, выросло до 46 человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 6 августа в областную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления в ночь с 4 на 5 августа госпитализировано 46 человек (из них – двое детей).

4 августа эти люди праздновали свадьбу в одном из ресторанов в г. Тлумач. В целом на праздновании находилось около 110 человек.

Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС сообщала, что во время празднования свадьбы в одном из ресторанов в Тлумаче отравились 33 человека.

По факту отравления людей Ивано-Франковской области начато уголовное производство.

По данному фактом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Тлумачского района.