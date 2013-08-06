Более 90% продукции Roshen не отвечает требованиям, заявил Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) продолжает проверку кондитерских изделий украинских фабрик корпорации Roshen, при этом выявлено, что более 90% исследованных образцов продукции не соответствуют нормативным требованиям, сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, основной претензией к кондитерским изделиям является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Роспотребнадзор также отмечает, что украинская сторона не выполняет договоренности по гармонизации национальных систем контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, достигнутых в 2012 году, при возникновении идентичных проблем по другим сегментам пищевой продукции.

При этом в ведомстве сообщили, что в настоящий момент рассматривается возможность встречи с представителями украинских компетентных органов, на которой будут обсуждаться проблемы, возникшие при поставке продукции украинских фабрик Roshen в Росиию.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Тогда же Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора, в котором просит о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

2 августа к проверке качества Roshen приступил и Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen не выявлно.

5 августа Казахстан заявил о том, что канцерогенов в продукции Roshen выявлено не было.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). На рынок России приходится около 22% экспортных поставок Roshen.

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