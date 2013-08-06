Молдова отправила шоколад Roshen на анализ в европейскую лабораторию

Национальное агентство продовольственной безопасности Молдавии отправило на анализ в европейскую лабораторию продукцию украинской компании "Рошен", в которой, по информации Роспотребнадзора, было обнаружено опасное вещество бензопирен, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Лабораторные исследования продукции компании "Рошен" будут проведены по просьбе потребителей. Хотя такое вещество как бензопирен никогда не входило в состав шоколада - его обычно можно найти только в копченостях, мы решили пойти дальше в своей проверке", - сообщил сегодня журналистам глава агентства Георге Габерь. Он добавил, что "анализ в аккредитованной в Европе лаборатории, еще не означает, что нужно делать поспешные выводы о несоответствии стандартам этой продукции. Молдова не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Украиной, а проверка проводится потому, что продукция "Рошен" пользуется большим спросом в республике", - подчеркнул Габерь.

Со своей стороны, министр сельского хозяйства Молдавии Василий Бумаков заявил накануне журналистам, что скандал вокруг украинских конфет "раздут журналистами" и в их проверке не было острой необходимости.

"Проблемы как таковой не существует. По большей части ее раздули СМИ. Анализ конфет украинской фирмы "Рошен" был сделан, хотя в этом не было особой необходимости. Экспертиза показала, и потребитель должен знать, что с партиями этой продукции, поставляемыми на территорию Молдавии, никаких проблем нет", - сказал Бумаков.

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