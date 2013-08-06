Государственная зерновая корпорация вдвое увеличит перевалку зерна в портах

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) намерена нарастить объем перевалки зерна через собственные портовые терминалы в 2 раза по сравнению с 2012/2013 МГ – до 2,2 млн тонн. Об этом корпорация сообщает на своем сайте.

Согласно сообщению, с начала нового маркетингового сезона по состоянию на 6 августа Одесский и Николаевский портовые терминалы ГПЗКУ благодаря выполнению экспортных контрактов перевалили 184,3 тыс. тонн зерна, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

При этом, по словам первого заместителя главы правления ГПЗКУ Роберта Бровди, за первый месяц текущего МГ на заготовочные филиалы корпорации поступило 601,2 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 7% больше, чем в июле 2012/2013 МГ.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ рассчитывает принять на хранение в 2013/2014 МГ около 3 млн тонн зерна, что на 66,7% больше, чем в прошлом МГ.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.