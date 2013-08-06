Производство молока в Украине будет расти - участник рынка

Производство молока в Украине во втором полугодии сохранит динамику роста и в конце года покажет показатели выше прошлогодних, сообщил УНИАН президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун.

“По нашим прогнозам, рост объемов производства молока продолжится во втором полугодии и по итогам года мы превысим прошлогодний показатель... До конца текущего года мы не ожидаем никаких особых потрясений, так же, как и не ожидаем особых взлетов. Скорее всего, рынок продолжит постепенно развиваться», - сказал он.

Дикун сообщил, что рост объемов производства в первом полугодии стал возможен благодаря введению в работу в Украине нескольких десятков новых крупнотоварных ферм, которые работают по современным технологиям, а также внедрению современных подходов и технологий на старых хозяйствах. Он также считает что росту производства во втором полугодии будут способствовать благоприятные погодные условия, которые позволяют заготовить качественный корм.

Кроме того, президент ассоциации сообщил, что во втором полугодии возможно уменьшение доли молока от населения при росте роли промышленных производителей молока.

Как сообщал УНИАН, объем производства молока в Украине по итогам 2013 года может составить 11,6 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2012 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Справка УНИАН. Производство жидкого молока в Украине в январе-июне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 460 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.