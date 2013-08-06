Россия снова имеет претензии к грузинским винам

Риск поставок в РФ фальсифицированного алкоголя из Грузии возрастает, так как, по данным Роспотребнадзора, в стране нет достаточных запасов виноматериалов и готовой алкогольной продукции, сообщается на официальном сайте российского ведомства.

"По данным аналитических материалов Роспотребнадзора в настоящее время в Грузии отсутствуют достаточные запасы виноматериалов и готовой алкогольной продукции. В этих условиях возрастает риск оборота в РФ фальсифицированной продукции, что потребует сохранения установленного порядка пропуска на территорию страны указанной продукции и усиления контроля за её оборотом", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как передает РИА Новости, всего за прошедший период с момента отмены запрета на ввоз грузинской продукции 30 производителей алкоголя и два производителя минеральной воды получили экспертные заключения о соответствии продукции гигиеническим нормативам, на основании которых оформлено 377 свидетельств о государственной регистрации, напомнили в ведомстве.

Кроме того, 23 компании из 34 планируемых к посещению во время новой инспекции Роспотребнадзора предоставили материалы для документарной проверки российской службе.

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