«ОТП Банк» предоставил холдингу KSG Agro кредит на 40 млн грн

«ОТП Банк» предоставил крупному агрохолдингу KSG Agro кредит на сумму 40 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, привлеченные средства холдинг направит на финансирование проектов, связанных с производством и выращиванием сельхозпродукции.

Детали сделки банк не уточнил.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. KSG Agro планирует в текущем году увеличить земельный банк на 20-25 тыс. га - до 120 тыс. га земли.

В апреле 2011 года KSG Agro провел IPO на Варшавской фондовой бирже, разместив 33% акций.

«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 19,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 14,09 млрд грн, обязательства – 16,77 млрд грн, средства клиентов - 9,18 млрд грн, собственный капитал - 3,21 млрд грн, уставный капитал - 2,87 млрд грн.