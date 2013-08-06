Грузия не допускает возможности поставок фальсифицированного вина в Россию

Руководитель Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили считает, что нет никаких оснований опасаться роста оборота в РФ грузинской фальсифицированной продукции.

"То, что в Грузии мало готовой алкогольной продукции, не означает, что возрастает риск оборота в России фальсифицированной продукции. К тому же, это еще второй вопрос, насколько готовой продукции и запасов виноматериала мало или много", — заявил РИА Новости Давиташвили.

"Грузинская сторона проводит серьезный контроль над качеством вина, экспортирующегося в РФ, и Россия, в свою очередь, проводит не менее жесткий контроль полученной продукции", — сказал он.

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что риск поставок в РФ фальсифицированного алкоголя из Грузии возрастает, так как в стране нет достаточных запасов виноматериалов и готовой алкогольной продукции.