Украина приглашает экспертов РФ на фабрики Roshen

Украина призывает Россию возобновить импорт продукции Roshen и приглашает российских экспертов провести, в случае необходимости, проверку качества продукции Roshen на фабриках-производителях.

Об этом в комментарии для телеканалов сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

«Мы хотим, чтобы любые инспекторы с российской стороны, если есть в этом необходимость, приехали на фабрики производителя и провели проверки и еще раз убедились, в том, что продукция качественная. Если будут выявлены какие-то недостатки - тогда сделать план их устранения. Но главное - мы считаем, что сегодня есть все условия и основания, для того чтобы на первом этапе, пока все это будет делаться, чтобы открыть доступ продукции на рынок и дать возможность нашим украинским фабрикам работать в том режиме, в котором они работали ранее ", - заявил А.Максюта.

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