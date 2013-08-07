Кипрская компания прокредитовала агрокомбинат «Калита» на 25 млн долл.

Компания Medbourne Holdings Limited (Кипр, Никосия) предоставила агрокомбинату «Калита», одному из крупнейших свиноводческих предприятий Украины, кредит на 25 млн долл. под 11% годовых, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кредит должен быть погашен до 30 декабря 2018 года. Первый транш в размере 9,650 млн долл. «Калита» получила 5 августа т.г. Привлеченную сумму компания планирует направить на пополнение оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, в мае в СМИ появилась информация о том, что датский животноводческий холдинг Axzon планирует приобрести агрокомбинат «Калита». Но уже в августе издание «Форбс Украина» сообщило о том, что сделка затягивается и может не состояться из-за сложной структуры собственников «Калиты», в частности, большого количества миноритариев.

Справка УНИАН. Агрокомбинат “Калита” (Киевская обл.) входит в состав "Смарт-холдинга" – одной из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.