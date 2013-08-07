Китай оштрафовал производителей сухого молока за ценовой сговор

Китай наложил штраф в более чем 100 млн долларов на шесть международных производителей сухого молока, обвинив их в ценовом сговоре, сообщает Русская служба Би-би-си.

По мнению китайских властей, эти компании использовали разнообразные способы ограничения конкуренции на рынке.

Компании оштрафованы согласно принятому пять лет назад антимонопольному законодательству, которое Китай активно использует в отношении иностранных фирм.

Одна из оштрафованных компаний - новозеландский концерн Fonterra, ввоз продукции которого в Китай был частично запрещен на прошлой неделе из-за скандала вокруг продаж зараженной сыворотки.