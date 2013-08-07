Азаров поручил усилить контроль импорта мяса в Украину

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству, в частности Министерству аграрной политики и продовольствия и Министерству доходов и сборов, обеспечить усиленный контроль импорта мяса и мясопродуктов в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров.

Также Азаров отметил, что нельзя допускать искусственного занижения закупочной цены на мясо, в частности, говядину, в Украине, поскольку это может привести к снижению поголовья.

Он также поручил провести проверку баланса производства и потребления говядины в стране.

«Мы же не будем наблюдать, как поголовье, наращенное такими усилиями, пойдет под нож. Надо срочно вмешиваться. Есть все возможности исправить ситуацию. Поручаю срочно проанализировать баланс производства и потребления говядины. Из чего производят мясные продукты? Из дешевых импортных продуктов? Откуда они приходят, какого качества? Мы не позволим сбрасывать в Украину то, от чего отказываются Евросоюз или Россия. Все нужно тщательно проверить. МинАПК вместе с Миндоходов должны усилить контроль за импортом мяса и исключить попадание на украинский рынок опасной и некачественной продукции», - сказал Азаров. При этом он отметил, что Госпотребинспекция должна контролировать соблюдение стандартов производства мясопродуктов в Украине.

Как сообщал УНИАН, в середине января в Ирландии было выявлено присутствие конины в замороженных гамбургерах из говядины. Затем похожая подмена была обнаружена еще в нескольких странах - членах ЕС, в том числе во Франции, Швеции и Германии. В подмене подозревались румынские поставщики мяса, однако впоследствии официальный Бухарест опроверг обвинения. Еврокомиссия призвала страны - члены ЕС провести генетические тесты всех полуфабрикатов в супермаркетах на наличие возможной подмены говядины кониной. Европол начал расследование ситуации.

В апреле власти Голландии объявили об отзыве 50 тысяч тонн говядины из-за подозрения, что в мясе может содержаться конина.

По прогнозам Минэкономразвития, Украина до конца 2013 года поставит на внешние рынки 150 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, тогда как импорт этой продукции в страну составит 276 тыс. тонн.