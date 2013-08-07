Азаров: высокий урожай зерновых обеспечит ценовую стабильность

Нынешний урожай зерновых, который превысит 57 млн тонн, 75% из которого составляет продовольственное зерно, позволит обеспечить стабильность на рынке зерна, в том числе ценовую, до конца текущего маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в среду на заседании Кабинета министров.

«Сегодня мы ожидаем производство зерновых после доработки в объеме более 57 млн тонн. Это на 11 млн тонн больше, чем в прошлом году. Причем, по меньшей мере, 75% зерна будет продовольственной кондиции. Что это означает? Мы полностью обеспечим потребность внутреннего рынка, продовольственную безопасность и ценовую стабильность в течение маркетингового года», - сказал Азаров.

Он также отметил, что внутреннее потребление зерна ожидается на уровне 28,4 млн тонн, и таким образом более 28 млн тонн составляет экспортный потенциал зерновых.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по состоянию на 31 июля обмолотили 90% запланированных к уборке урожая площадей и собрали 28 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 29,8 ц/га, что на 5 ц/га больше прошлого года.

«Сегодня можно делать осторожные прогнозы относительно объемов производства зерна. Они могут составить 57,1 млн тонн при потребности внутреннего рынка ориентировочно 28,4 млн тонн. Прогнозный объем сбора кукурузы оценивается в 25,9 млн тонн», - сообщили в Минагропроде.

При этом возможности экспорта зерна в течение маркетингового года (МГ, июль 2013 –июнь 2014) оцениваются в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы - более 16 млн тонн.