Зерновая корпорация закупит по форварду 1 млн тонн озимых урожая 2014 года

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) планирует заключить с сельхозпроизводителями форвардные контракты на закупку 1 млн тонн озимых зерновых урожая 2014 года, сообщила пресс-служба корпорации.

При этом в ГПЗКУ напомнили, что с 1 августа начался второй этап форвардной программы-2013, который предусматривает фактическую поставку зерна аграриями и получение за него окончательной оплаты. По словам заместителя председателя правления корпорации Роберта Бровди, в первую неделю реализации второго этапа программы сельхозпроизводители поставили ГПЗКУ 17,6 тыс. тонн пшеницы.

«Сначала закрываются контракты по пшенице, поскольку завершается ее сбор с полей. Уже за первую неделю аграрии поставили более 17,6 тыс. тонн этой культуры, или пятую часть от его общего объема, законтрактованного по форварду», - цитирует пресс-служба Бровди.

Начала массовых поставок кукурузы в корпорации, по словам заместителя предправления, ожидают с сентября.

Бровди также отметил, что в ходе первого этапа форвардной программы аграрии получили более 934,5 млн грн авансовых платежей.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ с 22 июля начнет закупки озимых зерновых культур под урожай 2014 года по форвардным контрактам.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.