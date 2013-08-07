Роспотребнадзор так и не прислал официальных претензий к продукции Roshen

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) не получала официальной информации по претензиям к продукции кондитерской корпорации Roshen от российской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«На сегодняшний день в Госпотребинспекции Украины нет официального заявления Роспотребнадзора России. У нас есть такая же информация, как и у вас», - сказал Орехов, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он отметил, что Госпотребинспекция проводила плановые проверки продукции компании Roshen, в результате которых никаких нарушений выявлено не было.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Тогда же Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора, в котором просила о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

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