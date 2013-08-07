Азаров поручил упростить процедуру логистики зерна

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым упростить процедуру логистики при работе с зерном, поскольку, по его словам, есть факты создания искусственных преград в этом процессе, созданные, в частности, Министерством доходов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в среду на заседании Кабинета министров.

«Необходимо максимально сократить затраты участников рынка и ликвидировать любые преграды, задержки. Обработать такой большой урожай (более 57 млн тонн) это очень напряженная работа, в которой важна максимальная координация и простота процессов. Вместе с тем, оказывается, что Министерство доходов и сборов инициировало такую процедуру выдачи сертификата производителя, которая требует многочисленных справок и согласований. Это абсолютно лишняя преграда. Есть и другие тормоза в логистической цепочке, и их нужно немедленно ликвидировать», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что правительство создало межведомственную комиссию, которая оперативно рассматривает вопросы упрощения транспортировки зерна. В этом контексте Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли в течение недели совместно с Миндоходов, Министерством инфраструктуры, МинАП, подготовить и подать на рассмотрение правительства комплексный механизм упрощения логистики и уменьшения затрат на рынке зерна.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Кабинет министров Украины планировал рассмотреть вопрос об удешевлении услуг, которые предоставляют предприятия инфраструктуры зернового рынка, если те будут необоснованно завышать цены. Правительство выражало готовность пойти на временное снижение стоимости услуг, предоставляемых предприятиями инфраструктуры зернового рынка.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк сообщал, что сейчас логистические затраты аграриев составляют 546 грн за 1 тонну, тогда как Минагропрод считает необходимым снизить их на 150-200 грн/тонна. В частности, Бисюк отмечал, что перевалка зерна в украинском порту стоит в среднем 22 доллара/тонна, тогда как в странах Европейского Союза эта цена варьируется от 4 до 6 долларов/тонна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Азаров: высокий урожай зерновых обеспечит ценовую стабильность