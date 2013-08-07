Украина в этом году может собрать 9,4 млн тонн овощей - Присяжнюк

Украина в 2013 году может собрать 9,4 млн тонн овощей при внутренней потребности 7,3 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«В этом году мы будем иметь высокий урожай не только зерновых, но и плодово-овощной продукции. Прогнозируется, что будет собрано около 9,4 миллиона тонн овощей. Поэтому внутренние потребности, которые составляют не более 7,3 миллиона тонн, будут полностью обеспечены. Что касается ценовой ситуации, то она останется стабильной, поскольку мы активно боремся со спекулянтами на рынке плодово-овощной продукции», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

По итогам 2012 года Украина собрала 10 млн тонн овощей, из которых 8,5 млн тонн составило внутреннее потребление, а остальной объем был экспортирован.

Согласно сообщению, в Украине в 2013 году будет собран высокий урожай овощей «борщевого» набора. По прогнозу Минагропрода, в этом году капусты будет собрано около 1,8 млн тонн, свеклы - 860 тыс. тонн, моркови - 865 тыс. тонн и 1 млн тонн лука.

Минагропрод сообщил, что перед министерством стоит задание не только способствовать сбору высокого урожая, но и обеспечить его безопасное хранение.

«Без наличия специальных хранилищ хранение высоких урожаев может оказаться проблематичным. Поэтому, чтобы работа аграриев, которые собирают такой большой объем плодово-овощной продукции, не была напрасной, правительство помогает в строительстве хранилищ. Так, в 2011-2012 годах при содействии государства было построено 104 овощехранилища. А в ближайшие два года в Украине появятся еще 16 хранилищ емкостью 14 тыс. тонн», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса прогнозируют в 2013 году валовый сбор овощей на уровне 9-10 млн тонн, а фруктов - 2-2,1 млн тонн. УКАБ также сообщил, что валовый сбор овощей постепенно увеличивается за счет прироста урожайности. В частности, в 2010 году урожайность овощей составила 173,6 ц/га, а в 2012 году - 199,2 ц/га.

Также эксперт УКАБ сообщил, что в ближайшее время можно ожидать снижение цен в Украине на овощи и фрукты.