Объемы агрокредитования в Украине за полгода выросли до 38,3 млрд грн

Объемы кредитования в аграрном секторе Украины на конец июня 2013 года составили 38,3 млрд грн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года, говорится в статистическом отчете Национального банка Украины.

Согласно отчету, в июне наблюдалось ускорение темпов прироста кредитов аграриям до 6,5% по сравнению с 5,7% в мае. Прирост был сформирован исключительно за счет роста кредитов, предоставленных в национальной валюте, объемы которых с начала года увеличились на 2,7% и на конец июня были равны 28,2 млрд грн. Кредитование в иностранной валюте с начала года сократилось на 1,4% - до 10,1 млрд грн.

Объем выдачи новых займов к концу июня был равен 6,5 млрд грн, что на 63% больше, чем на конец июня прошлого года, и на 26,6% превышает майский показатель т.г.

Процентная ставка по кредитам сельскохозяйственным корпорациям (без учета овердрафта) в национальной валюте в июне составила 14,3% против 16,6% в мае т.г. и 18,9% в июне 2012 года. Ставка в иностранной валюте для аграриев в июне была равна 7,9%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,4%, а в июне прошлого года 7,2%.

Как сообщал УНИАН, объемы агрокредитования на конец 2012 года составили 36,5 млрд грн, что на 6,9% больше, чем в 2011 году.

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