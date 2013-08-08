Производители молока просят Минагропрод пересмотреть сроки оплаты их продукции

Ассоциация производителей молока (АПМ) и национальная ассоциация молочников Украины («Укрмолпром») обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку с просьбой доработать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли», в частности, сократив срок оплаты молочной продукции до 7 дней с 60.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АПМ.

По данным ассоциации, законопроект предусматривает, что расчеты между поставщиками продовольственных товаров и субъектами хозяйствования должны осуществляться не позднее 60-ти дней со дня получения партии товаров, срок годности которых превышает 10 дней. Однако перерабатывающие предприятия производят 89,3% молочной продукции, срок годности которой превышает 10 дней. Это означает, что перерабатывающие предприятия не смогут вовремя рассчитываться с населением за молоко и у них могут возникнуть другие задолженности.

«Мы считаем, что эта норма является дискриминационной для производителей молока и молочной продукции», - говорится в сообщении АПМ.

Кроме того, ассоциации сообщили, что новый законопроект противоречит уже принятому в первом чтении законопроекту «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», согласно которому перерабатывающие предприятия должны рассчитываться с поставщиками сырья в срок не более семи дней со дня получения продукции.

«Мы предлагаем сократить срок оплаты молочной продукции до семи дней», - сообщила пресс-служба АПМ.

Справка УНИАН. По прогнозу Минагропрода, объем производства молока в Украине по итогам 2013 года может составить 11,6 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2012 году. Производство жидкого молока в Украине в январе-июне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 460 тыс. тонн. В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

Читайте также: Производство молока в Украине будет расти - участник рынка