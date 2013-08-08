Завод «Березовские минеральные воды» признан банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области признал производителя минеральных вод завод «Березовские минеральные воды» банкротом и начал ликвидационную процедуру.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№142 от 8 августа 2013 года).

Согласно сообщению, соответствующее решение суд принял 29 июля т.г.

Ликвидатором назначен Василий Бондаренко.

В постановлении суда, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, говорится, что инициатором возбуждения дела о банкротстве выступил сам завод.

Справка УНИАН. Завод „Березовские минеральные воды” - крупный производитель минеральной воды в Украине. В 2009 году на заводе была запущена линия с номинальной производительностью 2500 бутылок в час. На украинском рынке продукция завода представлена торговой маркой «Березовская».