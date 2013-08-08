Аграрии просят власть не допустить снижения НДС и введения налога с оборота

Аграрные ассоциации Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову и председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой не допустить предлагаемое Министерством доходов и сборов снижение налога на добавочную стоимость до 9% с 20% и введение налога с оборота на уровне 1-2%.

Об этом говорится в обращении, подписанном «Украинским клубом аграрного бизнеса», «Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев», Аграрным союзом Украины, «Союзом птицеводов Украины», ассоциацией «Укролияпром», «Украинской аграрной конфедерацией», Союзом молочных предприятий Украины, Национальной ассоциацией молочников Украины и корпорацией «Тваринпром».

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении УНИАН, в случае снижения ставки и уменьшения аккумулированных сумм НДС сельхозпредприятия потеряют не менее 8-10 млрд грн. А из-за возможного введения налога с оборота дополнительные налоговые отчисления аграриев вырастут минимум на 3 млрд грн. Ассоциации также считают, что в случае отмены перенаправления НДС на выплату компенсаций сельхозпроизводителям за реализованные молоко и мясо в живом весе, потери для животноводческих хозяйств составят 1,6 млрд грн.

Аграрии обращают внимание властей на то, что изменение в существующем налоговом режиме при 20%-м падении по сравнению с прошлым годом внутренних цен на зерно, приведет к убыточности АПК Украины.

Также подписанты указывают на то, что в случае введения налога с оборота, учитывая специфику продуктовых цепочек, аграриям придется выплачивать его 5-6 раз, в результате чего украинская продукция станет дороже импортной, а значит – менее конкурентоспособной. Таким образом, по мнению аграриев, предложенные Миндоходов изменения приведут к ухудшению сальдо внешней торговли продукцией АПК.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Министерство доходов и сборов Украины предложило снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%.

Цель инициативы – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.