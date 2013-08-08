Миндоходов: таможни оформляют экспорт зерновых по упрощенной процедуре

Таможни Министерства доходов и сборов Украины оформляют экспорт зерновых культур по упрощенной процедуре, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

По данным пресс-службы, Миндоходов предупредило руководителей таможен о персональной ответственности за несоблюдение временных нормативов, предусмотренных статьей 255 Таможенного кодекса Украины, при осуществлении таможенного оформления сельскохозяйственной продукции.

Согласно сообщению, на сегодняшний день экспорт зерна осуществляется на общих основаниях, которые не требуют сертификатов качества и происхождения, а также контрактов, заверенных биржами. При осуществлении таможенного оформления зерна таможни контролируют только подтверждения проведения фитосанитарного и радиологического видов контроля.

Кроме того, министерство сообщило, что новый Таможенный кодекс Украины, вступивший в силу в прошлом году, значительно упростил порядок таможенного оформления зерновых культур за счет сокращения перечня разрешительных документов.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз экспорта зерна в текущем маркетинговом году (июль 2013 г. – июнь 2014 г.) на 2 млн тонн - до 28 млн тонн. Минагпропрод прогнозирует объемы производства зерна на уровне 57,1 млн тонн при потребности внутреннего рынка ориентировочно 28,4 млн тонн.