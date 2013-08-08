АМКУ разрешил «Терра Фуд» приобрести Рожищенский сырзавод

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Terra Food Milk Ukraine Limited, входящей в состав одного из крупнейших производителей сыров и спредов в Украине «Терра Фуд», приобрести контрольный пакет акций Рожищенского сырзавода (Волынская обл.), говорится в сообщении комитета.

Согласно сообщению, «Терра Фуд» получила право на приобретение акций завода, которое обеспечит ей превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Терра Фуд» заявила о намерении выкупить 99,83% акций Рожищенского сырзавода.

Справка УНИАН. Группа компаний «Терра Фуд» - вертикально интегрированный холдинг, имеющий шесть бизнес-направлений в трех отраслях – молочной, мясной и аграрной.

Группа компаний владеет производственными мощностями в Украине и России.

Является лидером на рынке сливочного масла и спредов Украине, а также одним из основных производителей твердых сыров. На рынке Украины представлена ТМ «Біла лінія», «Тульчинка», «Premialle», «Золотой Резерв», «Вапнярка», «Тульчин».